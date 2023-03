Ragazzina morta dopo festa alcolica e 37enne ucciso dalla cocaina: "Non buttate via la vostra vita"

"La vita è una e ha un valore inestimabile".

Queste le parole che il questore di Monza, Marco Odorisio, ha scelto di rivolgere ai giovani in un appello che vuole essere anche una riflessione di fronte alle due tragedie che negli ultimi giorni si sono consumate in città che hanno visto una 18enne morire dopo una festa forse dopo aver assunto massicce dosi di alcol e anche un mix di farmaci e un 37enne, stroncato da un overdose di cocaina.

“La mia riflessione ed il mio appello vai ai ragazzi affinché non buttino al vento la loro esistenza e non si autodristuggano. Anche a fronte di difficoltà e paure, che si aprano, con le famiglie, con gli amici, con le persone a loro vicine, perché la vita è una ed ha un valore inestimabile” ha detto il questore Odorisio consegnando una riflessione che possa raggiungere le famiglie e i più giovani.

Morire a 18 anni dopo un party con alcol e farmaci

Si è addormentata dopo aver trascorso la serata a casa di amici, a una festa. E poi non si è più risvegliata. E a causare il decesso della ragazzina, 18 anni, forse potrebbe essere stato un mix di alcolici e farmaci. A indagare è la polizia di Stato sotto il coordinamento della procura di Monza. Il decesso risale alla mattinata di lunedì 6 marzo quando all'interno di un'abitazione monzese sono intervenuti gli agenti della questura in seguito alla segnalazione di una ragazzina di 18 anni in arresto cardiocircolatorio. La ragazza, priva di sensi, è stata trasferita all'ospedale San Gerardo di Monza dove è morta poco dopo.

Subito sono state avviate le indagini per far luce su quanto accaduto. I poliziotti della Squadra Mobile della questura hanno cercato di ricostruire i movimenti e gli spostamenti della ragazza nelle ore precedenti al dramma ed è stato accertato che la 18enne avesse trascorso la serata presso l’abitazione di amici "probabilmente assumendo elevate quantità di super alcolici e forse farmaci" specificano dalla questura. Proprio in quell'appartamento i poliziotti hanno rinvenuto bottiglie di diversi alcolici, tra cui whisky. La 18enne, dopo la serata, si sarebbe addormentata senza più risvegliersi il mattino successivo. La procura della Repubblica di Monza ha disposto l'autopsia sul corpo della giovane e l'esame autoptico è stato eseguito nella giornata di ieri venerdì 10 marzo. Saranno gli accertamenti medico-legali e gli sviluppi delle indagini a chiarire che cosa sia accaduto alla ragazza e a stabilire le cause del decesso.

Un 37enne stroncato da una overdose

E' collassato a terra, perdendo i sensi, ed è stato ricoverato d'urgenza all'ospedale San Gerardo di Monza in arresto cardiocircolatorio. E' morto così, forse dopo aver assunto una dose di cocaina, un uomo di 37 anni deceduto nel nosocomio monzese dopo l'intervento dei soccorsi. E su questa morte presumibilmente causata da una overdose ora indaga la polizia. L'episodio risale ai giorni scorsi quando alla sala operativa della questura di Monza è giunta una richiesta di intervento per un giovane - residnete in una provincia diversa dalla Brianza - che era stramazzato al suolo. Gli agenti una volta all'ospedale hanno accertato che il 37enne avesse addosso un involucro con diversi grammi di cocaina.

Subito hanno preso il via le indagini della Squadra Mobile coordinate dalla procura della Repubblica di Monza. Purtroppo, nonostante inizialmente il 37enne fosse stato stabilizzato, le sue condizioni si sono aggravate e sono peggiorate fino alla morte. Sul corpo dell'uomo è stata disposta l'autopsia per far luce sulle cause del decesso che, presumibilmente, sarebbe da attribuire a una overdose da cocaina.