Lesmo, donna trovata morta nella notte a casa di un amico: disposta l'autopsia

Una donna di 39 anni è stata trovata senza vita in un appartamento a Lesmo nella notte di mercoledì 7 ottobre. A dare l'allarme sono stati alcuni conoscenti che hanno trovato la donna priva di sensi in casa. La 39enne, di origine svedese, era arrivata in Italia da pochi giorni ed era ospite a casa di un amico.

Sul corpo della donna non sono stati riscontrati segni evidenti di violenza ma sarà l'autopsia a chiarire le cause del decesso e a far luce su quanto accaduto.