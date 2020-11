Tragedia a Monza, 19enne perde la vita travolta da treno: circolazione bloccata

Una ragazza di 19 anni ha perso la vita nel tardo pomeriggio di mercoledì 4 novembre a Monza. La giovane è stata investita da un treno merci in transito a ridosso della galleria ferroviaria che scorre lungo viale Cesare Battisti. Secondo una prima ricostruzione si sarebbe trattato di un gesto volontario.

La chiamata alla Centrale Operativa dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza è partita intorno alle 17.30 e sul posto sono giunte le squadre dei vigili del fuoco, un'ambulanza e un'automedica del 118 in codice rosso, la polizia ferroviaria e la polizia locale del capoluogo brianzolo. Purtroppo per la giovane non c'era ormai più nulla da fare e i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Inevitabili i disagi lungo la rete ferroviaria, con la circolazione dei treni in transito lungo la linea Milano-Chiasso momentaneamente bloccata. Pesanti anche le ripercussioni sul traffico in zona Villa Reale dove per la gestione della viabilità sono intervenuti gli agenti della polizia locale.

