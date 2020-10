Cologno Monzese, tredicenne picchiata da due 'amiche': scappa e si rifugia a scuola

Una ragazzina di 13 anni è stata portata in ospedale dopo essere rimasta vittima di un pestaggio da parte di due conoscenti. L'accaduto nel pomeriggio di martedì 13 ottobre a Cologno Monzese.

La minorenne ha riferito di essere stata picchiata in un parchetto da altre due ragazzine, al culmine di una lite, e di essere riuscita a scappare rifugiandosi nell'istituto comprensivo di viale Lombardia. Qui sono accorsi 118, con un'ambulanza, e carabinieri.

La 13enne è stata trasportata, in codice verde, all'ospedale di Cernusco, dove l'hanno giudicata guaribile in un solo giorno: nonostante lo spavento le sue condizioni erano per fortuna buone. I militari non sanno chi siamo le coetanee coinvolte nella zuffa, anche perché la vittima non ha voluto farne i nomi.