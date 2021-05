Ragazza colpita in strada a Monza, 22enne soccorsa in centro

Una ragazza di ventidue anni è stata soccorsa nella serata di domenica 23 maggio a Monza, in centro. Un'ambulanza della Croce Bianca di Biassono pochi minuti dopo le 22 è giunta in via Manzoni insieme ai poliziotti della Questura di Monza e agli agenti della polizia locale.

L'intervento è scattato in seguito a una presunta aggressione: la ragazza sarebbe stata colpita in strada, in via Manzoni, sotto i portici del teatro. Presa per i capelli e colpita è stata poi medicata e tranquillizzata prima di essere trasferita in codice verde in ospedale al San Gerardo di Monza. Le sue condizioni non risultanop essere gravi.

I primi a intervenire domenica sera sono stati gli agenti della Questura di Monza impegnati in un servizio di controllo nell'area: la volante si è fermata e insieme agli agenti sono intervenuti i soccorsi del 118.

Video - L'intervento della polizia