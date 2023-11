Ragazza di 23 anni sfregiata con l'acido in strada dall'ex fidanzato

Ustionata al volto con dell'acido dall'ex fidanzato. E' successo nel primo pomeriggio del 21 novembre 2023 a Erba, comune comasco al confine con la Brianza. L'aggressore, secondo quanto al momento ricostruito, è l'ex fidanzato della vittima, già noto alle forze dell'ordine. Avrebbe scagliato, in strada, contro la giovane dell'acido. Gliel'avrebbea lanciato addosso, procurandole ustioni al volto. L'allarme è scattato poco prima delle ore 14.

L'aggressione è avvenuta in via Pontida e sul posto si sono precipitati i soccorsi e le forze dell'ordine. Anche un uomo di 47 anni intervenuto per difendere la donna è rimasto lievemente ferito. La ragazza, di nazionalità nordafricana e residente in Italia da tanti anni, è stata trasportata in codice giallo all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia. L'aggressore (anche lui nordafricano) è stato fermato poco dopo dai carabinieri. Si è poi appreso che lo stesso sarebbe stato già arrestato ad agosto.