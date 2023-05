La 19enne che vandalizza le fioriere in centro e che poi insulta i poliziotti

Alle 3 di notte insieme ad altri ragazzi si divertiva a vandalizzare e gettare per terra le grandi fioriere che a Monza abbelliscono via Vittorio Emanuele. All’arrivo degli agenti della polizia di Stato la giovane, una 19enne monzese già nota alle forze dell’ordine, si era già diretta in piazza Garibaldi.

Si trovava sola e al momento del controllo ha opposto resistenza insultando i poliziotti che l’hanno denunciata alla Procura della Repubblica. La ragazza non sarebbe nuova a episodi di vandalismo. Come riferiscono dalla questura monzese era già stata più volte indagata per reati analoghi. In diverse occasioni era stata fermata con altri giovanissimi a bordo di treni o autobus di linea intenta a molestare l’autista o il capotreno di turno, a volte interrompendo la circolazione dei mezzi e creando notevole disturbo all’utenza. Per la giovane è scattato un avviso orale.

Se verrà trovata nuovamente a commettere reati dopo l’avviso orale, potrebbe essere proposta per l’applicazione della sorveglianza speciale che prevede una serie di stringenti prescrizioni tra cui l’obbligo di rimanere in casa dalle 22 alle 7, fino al divieto di dimora in un determinato comune.