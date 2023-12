Picchiata e strangolata dal fidanzato (che è libero) in casa a Monza, il papà: "Ho paura"

Ragazza picchiata e strangolata a casa a Monza dal compagno. Incubo per una ragazza di Mugnano di Napoli picchiata e strangolata a Monza dal compagno. Come riporta NapoliToday a salvarla la sua coinquilina che ha chiamato polizia e carabinieri. Il padre della giovane (tornata nel frattempo a Napoli con i suoi cari) ha raccontato la vicenda al deputato Francesco Emilio Borrelli, chiedendo un suo intervento, visto che il suo aguzzino, fermato inizialmente alle forze dell'ordine, è ancora a piede libero.

Il papà della vittima: "Ci sentiamo abbandonati"

“Il fidanzato abita a poche centinaia di metri di distanza e io già immagino il peggio - racconta il papà - I carabinieri mi hanno detto che devono aspettare la risposta del giudice prima di intervenire, ma come può passare tutto questo tempo in una situazione così pericolosa? Ci sentiamo abbandonati e non sappiamo che fare, a chi rivolgerci, questa situazione spinge le persone alla follia. Sono seriamente preoccupato per la vita di mia figlia e mi auguro che qualcuno faccia qualcosa e in fretta perché questo è solo l’ultimo di una serie di episodi di violenza che mia figlia ha subito nel corso degli ultimi mesi”, denuncia il papà della vittima.

Borrelli: "Le donne non possono essere lasciate sole in mano ai loro aguzzini"

“Alle denunce devono seguire azioni rapide e concrete da parte della magistratura e delle forze dell’ordine, altrimenti ogni sforzo diventa inutile. Non possiamo dire a tutti ‘denunciate’ e poi non accade nulla. Qui c’è una vita in serio pericolo e non muovere un dito significa essere complici dei reati successivi che verranno commessi. Le donne non possono essere lasciate sole in mano ai loro aguzzini. Chiediamo che si faccia tutto il possibile per tutelare questa vita, questa ragazza, questa famiglia”, è quanto dichiarato dal deputato Francesco Emilio Borrelli con la consigliera comunale di Europa Verde a Mugnano Giusy Mauriello