Presi a bastonate in piazza da sconosciuti: due ragazzi in ospedale

Due ragazzi di 17 e 19 anni sono finiti in ospedale, in codice giallo, dopo una aggressione subita in piazza a Desio. L'episodio è avvenuto nella serata di mercoledì 7 settembre mentre i due giovani, residenti a Cinisello Balsamo e a Sesto San Giovanni, si trovavano in piazza insieme ad altri tre amici, anche loro provenienti da comuni dell'hinterland milanese. Una serata che è terminata al pronto soccorso dell'ospedale cittadino dove i due giovani sono stati accompagnati da una ambulanza della Croce Verde Lissonese dopo aver riportato alcune contusioni.

L'episodio è avvenuto in via Conciliazione intorno alle 20 e sul posto insieme al mezzo di emergenza del 118 è intervenuta anche una pattuglia del Nucleo Operativo Radiomobile della compagnia dei carabinieri di Desio. Secondo quanto ricostruito, i due ragazzi sarebbero stati avvicinati e aggrediti senza alcun apparente motivo o discussione pregressa da altri due giovani che hanno dichiarato di non conoscere che impugnavano dei bastoni. I militari dell'Arma hanno avviato le indagini e ascoltato le testimonianze dei presenti. Indagini in corso.