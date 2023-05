Aggrediti con calci, pugni e bottigliate da due ubriachi mentre mangiano un panino

Aggrediti a calci, pugni e bottigliate mentre stavano mangiando un panino prima di rientrare a casa nella notte di domenica. Tre ragazzi sono stati picchiati e aggrediti da due giovani ubriachi intorno alle quattro e mezza del 28 maggio e in seguito alla chiamata di emergenza alla centrale operativa della questura poco dopo i responsabili sono stati rintracciati e individuati. Proprio nel weekend il questore infatti ha disposto un maxi servizio di controllo nel capoluogo brianzolo che ha portato a identificare 200 persone nei luoghi della movida.

I fatti sono avvenuti in piazzale Virgilio, presso una paninoteca mobile. Vittima dell'aggressione sono stati tre ragazzi 30enni, tutti residenti a Monza. Secondo quanto reso noto sono stati colpiti a calci, pugni e con bottiglie di vetro utilizzate come arma da parte di un gruppo di altri ragazzi che sono poi scappati a bordo di un’auto. Sul posto sono arrivate diverse ambulanze e la polizia. Due dei ragazzi aggrediti sono stati trasportati in codice giallo presso l’ospedale San Gerardo di Monza con ferite guaribili in 7 e 10 giorni. Le volanti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura si sono messe subito sulle tracce dei fuggitivi e sono riusciti ad individuare e bloccare a Muggiò gli autori dell’aggressione: un ragazzo moldavo di 23 anni, residente a Carnate, e un italiano di 24 anni, residente a Lissone. Al momento dell'intervento degli agenti, secondo quanto reso noto, i due erano ubriachi. E per il 23enne, conducente del veicolo, è scattata anche una multa: è risultato positivo all’etilometro e sanzionato per guida in stato di ebbrezza. "L’aggressione sarebbe avvenuta per futili motivi" secondo quanto precisato dalla questura.

Il maxi controllo

E' stato un fine settimana di controlli intensi quello appena trascorso in città. Tra giovedì 26 e domenica 28 maggio il questore della provincia di Monza e Brianza, Marco Odorisio, ha disposto l’intensificazione dell’attività di prevenzione generale e controllo del territorio nel centro cittadino di Monza, soprattutto nei luoghi di aggregazione giovanile, come piazza Trento e Trieste, Piazza Duomo, via Vittorio Emanuele, Piazza Garibaldi e via Bergamo. I servizi sono stati svolti con equipaggi dell’Ufficio Prevenzione generale e soccorso pubblico della questura e della polizia locale di Monza.

Sono state 200 le persone controllate in tutto e molte di questi hanno tra i 15 ed i 40 anni: 39 con precedenti di polizia, 21 minorenni e 24 cittadini stranieri. Nel corso del controllo in piazza Duomo è stato identificato un ragazzo italiano 19enne con precedenti di polizia per rapina e porto di oggetti atti ad offendere, già destinatario di avviso orale del questore. Nei confronti del ragazzo il questore ha inoltrato una proposta di aggravamento della misura di prevenzione.