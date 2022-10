Giovanissimi con la droga a Desio, nei guai anche un minorenne

La droga e i giovanissimi. Anche a Desio, per arginare il problema connesso al disagio giovanile, la polizia locale è impegnata con controlli e servizi specifici per il contrasto dello spaccio. E proprio nei giorni scorsi gli agenti sono stati impegnati in una attività che ha portato alla segnalazione in qualità di assuntori di quattro ragazzi, tra cui anche un minorenne.

I controlli sono scattati in seguito a numerose segnalazioni da parte di residenti nell'area del centro e la polizia locale è intervenuta nei pressi del palazzo INPS in via Roggia Traversi. L'operazione ha visto impegnato il personale di polizia giudiziaria in borghese in supporto del quale poi si sono aggiunte anche alcune pattuglie che hanno proceduto con l'identificazione dei ragazzi. In totale sono stati fermati quattro giovani, tre maggiorenni e un minorenne.

In loro possesso è stata trovata della sostanza stupefacente della famiglia della cannabis come confermato dai rilievi con il narcotest e con i reagenti. I quattro giovanissimi fermati sono stati poi accompagnati presso gli uffici di via Partigiani d’Italia per gli accertamenti di rito. A loro è stata contestata una sanzione per il possesso e l’uso personale di sostanza stupefacente con segnalazione alla prefettura di Monza per i successivi provvedimenti. Il minorenne è stato affidato ai genitori che sono stati informati dell’accaduto.

“Non si ferma l’incessante attività degli agenti per contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti – dichiara il vicesindaco e Assessore alla Sicurezza Andrea Villa - un comportamento che purtroppo vede protagonisti ragazzi sempre più giovani e abbiamo la volontà di arginare. Ringrazio il personale del Comando che con quotidiano impegno lavora costantemente in sinergia con le forze dell’ordine preposte”.