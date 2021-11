Notte da "paura" tra alcol e liti: in ospedale finisce anche un 15enne

Nottata "da paura" per un 15enne a Vimercate. In piazza del Linificio, una delle zona della movida del comune brianzolo, poco dopo la una e mezza della notte di Halloween, sono intervenuti i soccorsi del 118 con un'ambulanza preallertata in codice rosso a causa di una intossicazione etilica che ha visto coinvolto proprio il minorenne.

Il 15enne - forse dopo aver ingerito una quantità eccessiva di alcol - è stato soccorso e accompagnato in codice giallo all'ospedale di Vimercate.

Liti, alcol e soccorsi

Questo non è stato l'unico intervento per malori legati all'eccesso di alcol avvenuto nel corso della nottata ma si è trattato del solo che ha coinvolto un minorenne. Anche da Monza sono partite due chiamate di emergenza: la prima poco dopo mezzanotte e mezza da via Solferino per una ragazza di 19 anni che dopo aver alzato il gomito è finita al San Gerardo in codice giallo e l'altra - dalla stessa zona - per una 18enne. Anche quest'ultima giovanissima a causa di una intossicazione etlica alla una e trenta ha avuto bisogno di assistenza dal parte del personale sanitario. E anche per lei la serata è finita in ospedale. In ospedale a Brugherio è finito anche un 25enne, soccorso ubriaco in viale Europa.

Nel corso della nottata inoltre si sono registrate diverse richieste di intervento per liti, aggressioni e risse. La notte di Halloween, come purtroppo spesso accade, è stata anche una notte di super lavoro per soccorritori e forze dell'ordine impegnati a garantire sicurezza, ordine pubblico e a tutelare l'incolumità dei cittadini.