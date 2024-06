Scendono dal treno, aggrediti a calci e pugni e rapinati: 18enne arrestato

Calci e pugni per derubarli, appena scesi dal treno. Protagonisti di una brutta avventura sabato scorso a Desio sono stati due giovani, aggrediti e derubati da due rapinatori che poco dopo sono fuggiti via. E’ accaduto nel pomeriggio dello scorso 8 giugno, in via Lombardia. E ora i carabinieri hanno arrestato uno dei due presunti responsabili: si tratta di un ragazzo di 18 anni fermato dai carabinieri della stazione Radiomobile di Desio e ora accusato di rapina in concorso. Il complice invece per il momento sarebbe riuscito a fuggire.

Calci e pugni per derubarli appena scesi dal treno

Dopo la rapina a chiedere aiuto sono state proprio le due giovani vittime che hanno composto il 112 e ai militari dell’Arma intervenuti hanno raccontato di essere stati vittime di un’aggressione durante la quale, a suon di botte, i malviventi hanno strappato dal collo di uno di loro una catenina d’oro per poi fuggire. Uno a piedi e uno a bordo di un monopattino elettrico.

Secondo quanto raccontato, i rapinatori avrebbero individuato le loro vittime già a bordo del treno, scendendo alla stessa loro fermata e seguendoli per un tratto, fino a via Lombardia, prima di entrare in azione.

L'arresto

I due ragazzi sono stati in grado di descrivere ai carabinieri i loro aggressori e i militari hanno trovato in piazza Don Giussani, uno dei due presunti autori. Si tratta di un 18enne di origine egiziana, residente a Cinisello Balsamo. Il giovane ora è in carcere a Monza, il complice è ricercato.