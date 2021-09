I ragazzi che sfondano un'auto della polizia per postare questo video su Instagram

Eccole le immagini pubblicate sui social dai tre ragazzi che la notte scorsa hanno pensato bene di danneggiare una Volante della polizia soltanto per postare le clip della loro bravata nelle stories Instagram.

Il blitz dei vandali, stando a quanto ricostruito dalla Questura, è scattato nella notte tra domenica e lunedì, quando alcuni testimoni hanno segnalato al 112 la presenza di una persona molesta in piazza Brambilla, un'area pedonale dietro l'Uci cinema di Bicocca. Per raggiungere il luogo segnalato, gli agenti hanno lasciato l'auto di servizio in via Ansaldo e si sono avvicinati a piedi. Una volta in piazza, i poliziotti hanno però accertato che la situazione era tutto sommato tranquilla e quindi si sono avviati nuovamente verso la Volante. Durante il tragitto, sono stati fermati da alcuni passanti che hanno raccontato agli agenti di aver visto tre ragazzi saltare sulla vettura per poi allontanarsi rapidamente.

Raccolte le descrizioni, gli uomini in divisa si sono messi sulle tracce dei vandali e la "caccia" ha dato i suoi frutti poco dopo, quando sono stati fermati due giovani a meno di un isolato di distanza. I ragazzi - un italiano di 23 anni con precedenti e un 16enne dell'Ecuador, incensurato - hanno cercato di far finta di nulla, ma agli agenti è bastato controllare i loro cellulari per trovare i filmati della bravata, che tra l'altro erano già stati pubblicati su Instagram con tanto di dito medio indirizzato alle forze dell'ordine. Dopo aver identificato i due, le Volanti sono riuscite anche a risalire al terzo amico, un brasiliano 21enne che intanto si era allontanato.

Il 23enne è stato arrestato e processato per direttissima lunedì mattina: è poi stato scarcerato e sottoposto all'obbligo di firma. Il 16enne è stato indagato a piede libero, mentre il terzo giovane è stato indagato in stato di irreperibilità. I tre, che sono residenti tra la provincia di Monza e Cinisello, non hanno fornito nessuna giustificazione per il loro blitz e saranno costretti a pagare anche la riparazione della Volante, che ha riportato danni pesanti al cofano, al tettuccio e al lampeggiante.