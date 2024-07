La gita della domenica di 4 ragazzi finisce coi soccorsi: tratti in salvo da pompieri e carabinieri

Una giornata da trascorrere insieme sulle rive del fiume, per trovare un po' di refrigerio dal caldo e qualche momento di svago, per tre ragazzi si è trasformata in una disavventura che per fortuna si è conclusa nel migliore dei modi.

Nella serata di domenica 30 giugno i nuclei specialistici del soccorso acquatico dei comandi dei vigili del fuoco di Milano e Bergamo sono intervenuti per soccorrere tre ragazzi bloccati su un isolotto del fiume Adda all'altezza del comune di Vaprio d'Adda. I tre, insieme a un quarto amico che avrebbe poi lanciato l'allarme, secondo una prima ricostruzione si sarebbero avventurati attraversando un punto della Diga Fara Gera d'Adda senza riuscire a fare ritorno. Sul posto sono intervenuti i mezzi di emergenza del 118, i pompieri e i carabinieri.

I ragazzi sono stati recuperati dal personale del soccorso acquatico e portati in salvo: secondo quanto riferito dal comando provinciale dei vigili del fuoco, stanno bene. A bloccarli nel tratto, secondo quanto ricostruito, sarebbe stato l'improvviso cambiamento della portata d'acqua del fiume che non ha permesso loro di tornare autonomamente a riva, facendo scattare la chiamata di emergenza e l'intervento dei soccorsi.