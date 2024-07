Bevono troppo, per due ragazzi in Brianza la serata finisce in ospedale

La serata per due giovanissimi, in Brianza, è finita al pronto soccorso. Dopo il weekend impegnativo che ha visto impegnati i sanitari del 118 sulle strade della Brianza, a cavallo della serata di domenica 30 giugno e lunedì 1 luglio sono stati due i ragazzi che hanno fatto ricorso alle cure del personale sanitario in seguito a malori legati a una eccessiva assunzione di alcolici.

La prima telefonata di emergenza è scattata poco dopo le 23.30 da una piazzola della Milano-Meda, all'altezza del distributore di Paderno: a essere soccorso è stato un 23enne che aveva accusato un malore con sintomi da intossicazione etilica. Sul posto la polizia stradale e un'ambulanza del 118 che ha trasferito il giovane in codice verde all'ospedale San Gerardo di Monza.

Più giovane il secondo ragazzo soccorso nella nottata di lunedì 1 luglio a Busnago: in viale Lombardia poco dopo le due e mezza della notte è intervenuta una ambulanza che ha soccorso un 18enne e lo ha trasferito in ospedale a Vimercate.