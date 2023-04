Bevono troppo, due ragazzi finiscono in ospedale in Brianza

Nottata alcolica per due giovanissimi in Brianza. Due ragazzi di 22 anni sono finiti in ospedale dopo averl alzato il gomito ed essere stati soccorsi dal personale sanitario del 118 per intossicazione etilica. Interventi di routine per i soccorritori che nel weekend si moltiplicano proprio in concomitanza con le serate della movida.

La richiesta di soccorso nella serata di domenica è partita prima da Verano Brianza, da via Comasina, dove intorno alla mezzanotte e mezza un ragazzo di 22 anni è stato soccorso da un'ambulanza in codice gialla per le conseguenze dell'assunzione eccessiva di alcol. Caricato a bordo di un'ambulanza, è stato poi accompagnato all'ospedale di Desio.

Stessa età anche per il secondo giovane che è stato soccorso a Desio in via Santi Siro e Materno. Per lui il ricovero in ospedale è avvenuto in codice verde e al momento dell'intervento del personale sanitario inviato dall'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza erano quasi le due di notte.