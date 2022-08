Tragedia in Brianza: ragazzina precipita dalla finestra

È stata trasferita all'ospedale San Gerardo di Monza in codice rosso e intubata. Le sue condizioni fin da subito sono apparse gravissime e attualmente è ricoverata nel reparto di rianimazione del nosocomio di via Pergolesi. Un gesto estremo quello compiuto da una ragazzina di 17 anni che nella tarda serata di mercoledì 17 agosto è precipitata dalla finestra della sua casa a Monza.

Erano le 23 quando sono stati allertati i soccorsi. Dall'Agenzia regionale emergenza urgenza sono state inviate l'ambulanza e l'automedica in codice rosso. Sul posto anche due volanti della polizia di Stato. La ragazzina dopo i primi soccorsi dei sanitari sul luogo della tragedia è stata trasferita d'urgenza nel nosocomio di monzese.

Familiari e amici sono sconvolti.

Parlare di suicidio non è semplice. Se stai vivendo una situazione di emergenza puoi chiamare il 112. Se sei in pericolo o conosci qualcuno che lo sia puoi chiamare il Telefono Amico al numero 02 2327 2327 (servizio attivo tutti i giorni dalle 10 alle 24) oppure puoi metterti in contatto con loro attraverso la chat di Whatsapp al numero 345 036 1628 (servizio attivo tutti i giorni dalle 18 alle 21). Altrimenti puoi rivolgerti a Samaritans Onlus al numero 06 77208977 (costi da piani tariffari del tuo operatore), un servizio attivo tutti i giorni dalle 13 alle 22.