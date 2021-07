Si sente male dopo aver bevuto vodka a 13 anni, soccorsa ragazzina a Monza

L'intervento nella serata di giovedì in via Appiani

Una serata "alcolica" finita in ospedale. Intervento di soccorso giovedì sera a Monza, in via Appiani per una ragazzina di tredici anni che si è sentita male dopo aver bevuto della vodka. La chiamata di emergenza è scattata poco dopo le 20 e sul posto è intervenuta una ambulanza del 118 insieme ai carabinieri della compagnia di Monza.

In strada, in centro, i sanitari del 118 hanno trovato la giovane che è stata soccorsa e trasferita in codice giallo all'ospedale San Gerardo. La ragazza ha accusato sintomi compatibili con l'eccessiva assunzione di sostanze alcoliche e ora fortunatamente sta bene. Insieme alla tredicenne in via Appiani c'erano altri due minorenni: ora sono in corso gli accertamenti per capire dove i ragazzini si siano procurati l'alcol che potrebbe anche essere stato acquistato online.

Alcol a minorenni, i controlli

Nel weekend proprio in contrasto alla vendita e alla somministrazione di alcol a minorenni la polizia locale di Monza ha effettuato diversi controlli nelle aree del centro e della movida, in prossimità di locali. Durante il servizio non erano emerse irregolarità ma l'attenzione nei confronti del fenomeno resta alta.