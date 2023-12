La telefonata in lacrime poi il tuffo nel fiume: ragazzina di 15 anni salvata dai poliziotti

Una telefonata alla centrale operativa della polizia di Stato: dall'altra parte nessuno diceva nulla, si sentiva solo piangere. E in pochi istanti gli agenti hanno localizzato l'utenza telefonica, riuscendo a salvare una giovane di 15 anni, residente nella zona di Monza, in difficoltà nelle acque del fiume.

I fatti sono avvenuti nella serata di martedì 26 dicembre a Pavia, con un salvataggio nel Ticino da parte della polizia.

Dopo la teleonata il numero era diventato irraggiungibile ma i poliziotti hanno localizzato il dispositivo lungo la sponda del fiume Ticino dove sono giunte anche le volanti della polizia. Gli agenti hanno illuminato la zona con le torce e, nonostante l’oscurità e la fitta foschia, hanno individuato una ragazza nelle acque del fiume, a circa sei metri dalla riva, aggrappata ad un grosso ramo che, perdendo la presa, era finita poi sott'acqua.

I poliziotti si sono tuffati, riuscendo a raggiungere la giovane e a portarla, con notevole difficoltà per le basse temperature e la corrente, fino alla sponda del fiume, dove, grazie ad una “catena umana”, è stata salvata.

La 15enne, soccorsa dai sanitari del 118, è stata trasportata in stato di ipotermia, non in pericolo di vita, al pronto soccorso del Policlinico S. Matteo per le cure del caso. "Sono in corso accertamenti volti a definire la dinamica dell’incidente che, solo grazie al tempestivo intervento del personale della Polizia di Stato, non ha comportato conseguenze di maggiore gravità" spiegano dalla questura di Pavia.

I ringraziamenti del ministro

“Coraggio, abnegazione e spirito di sacrificio. Sono i tratti distintivi delle donne e degli uomini in divisa che ogni giorno assicurano sul territorio la sicurezza e l’incolumità dei cittadini. Come testimonia, ancora una volta, l’eroico salvataggio di cui sono stati protagonisti a Pavia, agenti della Polizia di Stato” ha dichiarato il Ministro dell’interno, Matteo Piantedosi.

“Due pattuglie sono intervenute nei pressi di un ponte, dove una giovane donna si era lanciata nel Ticino. Senza la minima esitazione gli agenti si sono tuffati nelle gelide acque del fiume, riuscendo a trarla in salvo. Ai poliziotti va la mia stima e la mia riconoscenza per questo nobile gesto” ha sottolineato il titolare del Viminale.