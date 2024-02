L’edificio abbandonato trasformato nel covo della droga: nei guai 5 ragazzini

Un vecchio edificio disabitato e in fase di ristrutturazione. E cinque ragazzini nei guai.

A Besana Brianza nel weekend i carabinieri hanno effettuato un controllo in uno stabile abbandonato in seguito a una segnalazione ricevuta al 112 da parte di un cittadino che aveva notato alcuni movimenti sospetti tra i locali.

All'interno sono stati sorpresi cinque ragazzi tra i 15 e i 16 anni. Nei locali disabitati dell'edificio i carabinieri hanno trovato due bilancini elettronici di precisione che di solito vengono utilizzati per pesare droga. Il materiale è stato sottoposto a sequestro mentre i ragazzini sono stati tutti identificati e affidati ai genitori.

Il controllo è stato effettuato nel corso del weekend durante il quale i militari dell'Arma del comando provinciale di Monza e Brianza, con le compagnie di Desio e Seregno, sono stati impegnati in numerosi servizi coordinati di controllo del territorio per prevenire e contrastare fenomeni illeciti e di degrado. Sono scattate diverse denunce per guida in stato di ebbrezza, per possesso di droga e segnalazioni alla prefettura.