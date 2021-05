Lite tra ragazzini durante la partita di calcetto al parco, 13enne aggredito

Una partita a calcetto domenica pomeriggio in un parchetto di Monza è finita al Pronto Soccorso per un ragazzo di tredici anni. L'adolescente, residente in città, è stato soccorso dopo essere stato aggredito da un coetaneo pare in seguito a un litigio scaturito durante una partita a pallone.

Nel pomeriggio del 30 maggio in via Romagna, all'interno dell'area verde, sono intervenuti i soccorsi del 118 con un'ambulanza e una pattuglia del Nucleo Operativo Radiomobile della compagnia dell'Arma di Monza. Il minorenne è stato accompagnato da un'ambulanza all'ospedale San Gerardo in codice verde per le medicazioni del caso mentre i militari sono al lavoro per identificare il responsabile.

Il litigio secondo quanto al momento ricostruito sarebbe scaturito per futili motivi, durante una partitella organizzata tra ragazzini. Indagini in corso.