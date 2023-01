Ragazzino spinto contro un treno in transito

Tragedia sfiorata a Seregno. Nel pomeriggio di mercoledì 25 gennaio - come riportano i colleghi di Ansa - un ragazzino di 14 anni sarebbe stato spinto finendo contro un treno in transito. Ancora poche e frammentarie le informazioni fornite dagli inquirenti sulla dinamica dell'accaduto. Sembrerebbe che il 14enne sia stato spinto da alcuni ragazzi che volevano rubargli una felpa.

L'incidente, che fortunatamente non è finito in tragedia grazie alla bassa velocità con il quale il treno stava passando, è avvenuto intorno alle 14.30. Il giovane sembrerebbe che sia stato spinto proprio da quegli adolescenti che volevano prendergli la felpa griffata. Immediato l'arrivo dei soccorsi. Sul posto carabinieri, polizia ferroviaria e i soccorritori del 118. Quando sono giunti i soccorsi il ragazzino era a terra all'altezza del secondo binario, cosciente, con un serio trauma cranico. Il giovane è stato trasferito in codice giallo all'ospedale San Gerardo di Monza. Sull'esatta dinamica e sulle possibili cause dell'accaduto stanno indagando gli inquirenti. Naturalmente il traffico ferroviario ha subito ritardi e cancellazioni.