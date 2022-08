Ragazzino di 17 anni ubriaco trovato sdraiato vicino ai binari e soccorso

E' stato notato sdraiato, sulla banchina della stazione, vicino ai binari del treno da una pattuglia dei carabinieri impegnati in un servizio di controllo del territorio. Sono stati i militari dell'Arma a soccorrere un ragazzino di 17 anni alla stazione ferroviaria di Seveso nel pomeriggio di giovedì 4 agosto.

Il minorenne era sdraiato a terra lungo la banchina ed è apparso in condizioni psicofisiche non ottimali, forse a causa di alterazione da abuso di sostanze alcoliche. Si tratta di un 17enne residente nel Comasco, con a carico precedenti per reati contro il patrimonio e la persona, al momento sottoposto all’affidamento in prova presso una comunità di recupero nel Pavese da cui si era allontanato. Il 17enne, dopo gli accertamenti, è stato riaccompagnato e ricollocato presso la struttura.