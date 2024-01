Il pomeriggio di follia di un 15enne: rapina i passeggeri su un treno e tenta di violentare una ragazzina

E’ iniziato tutto con un’evasione. Poi le due rapine e il tentativo di violenza sessuale sulla banchina di una stazione ferroviaria ai danni di una ragazzina che aspettava il treno. E per un 15enne sono scattate le manette. Dovrà rispondere dei reati di evasione, rapina e tentata violenza sessuale.

Protagonista di un pomeriggio di follia, martedì 16 gennaio, è stato un 15enne di origini straniere, pregiudicato, che era sottoposto alla misura cautelare del collocamento in una comunità. Ma ha deciso di allontanarsi dalla struttura ed è salito a bordo di un treno che, attraverso la Brianza, lo avrebbe condotto a Milano. E alle 12.30, all'altezza della stazione di Lomazzo, in provincia di Como, è passato all’azione, seminando panico tra i viaggiatori e rapinando un 17enne del giubbotto, dello smartphone e del denaro che aveva con sé. Poi ha continuato il viaggio, fino a Fino Mornasco dove è sceso dal treno e seminato anche qui il panico tra i passeggeri che aspettavano il treno.

La prima chiamata ai carabinieri della compagnia di Cantù per avvisare della presenza del giovane è scattata alle 14. E nel frattempo il 15enne si è avvicinato a una ragazzina in attesa del treno e le ha rivolto prima alcune frasi volgari e poi avrebbe tentato di baciarla. A impedire la violenza è stata la reazione della giovanissima che lo ha allontanato. L’intera scena è stata ripresa dalle telecamere di sicurezza della stazione ferroviaria e i fotogrammi sono stati preziosi per i carabinieri per ricostruire attimo dopo attimo il pomeriggio di follia del ragazzino.

Il giovane infatti, subito dopo, ha messo a segno la sua seconda rapina: ha raggiunto un coetaneo nel sottopasso e lo ha minacciato e picchiato per farsi consegnare il portafogli. In stazione sono arrivate in pochi istanti diverse pattuglie dei carabinieri che hanno bloccato il 15enne che è stato arrestato. Adesso si trova nel carcere minorile di Milano.