Lascia un biglietto e a 15 anni va via di casa: i poliziotti lo ritrovano dai nonni

Ha scritto un biglietto e poi è uscito di casa. E in quelle poche righe - che hanno tenuto in apprensione per un giorno e una notte un'intera famiglia - il ragazzino, 14 anni, ha chiesto al padre scusa se avrebbe sofferto per questo suo gesto, ha espresso il desiderio di salutargli la mamma e ha dichiarato di aver bisogno di mettersi in viaggio per capire che cosa fare del suo futuro.

E così è iniziata la mobilitazione dopo che il ragazzino ha fatto perdere le sue tracce nel pomeriggio di lunedì dall'abitazione in cui vive con la famiglia a Cederna, quartiere monzese. Attorno alla famiglia che ha subito contattato la centrale operativa della questura di Monza per attivare le ricerche del minore si è stretto anche tutto il quartiere e la città con le condivisioni degli appelli per rintracciare il giovane attraverso i canali del Controllo del Vicinato e sui social.

Le ricerche

L’operatore della sala operativa lunedì pomeriggio ha immediatamente diramato le ricerche, attivando il protocollo per le persone scomparse tramite la Divisione Polizia Anticrimine della questura, diffondendo la foto con la descrizione degli indumenti che il 14enne indossava al momento dell'allontanamento. I poliziotti hanno lavorato senza sosta attivando ricerche nel corso della notte anche per i vari casolari abbandonati di Monza.

Nella mattinatadi martedì, grazie alla mobilitazione generale per le ricerche, mentre il padre stava presentando la denuncia di scomparsa, il figlio lo ha contattato dicendogli che stava bene e che si trovava in provincia di Matera dai nonni.