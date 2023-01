"Dorme in strada ubriaco" invece è stato accoltellato: ragazzo gravissimo

Pensava fosse ubriaco e si fosse addormentato per strada, in piena notte, dopo i festeggiamenti di Capodanno. Invece era ferito, accoltellato alla schiena. E chi ha chiamato i soccorsi nella nottata dell'1 gennaio, in corso della Resistenza, a Meda, ancora non lo sapeva.

Intorno alle due di notte sul posto sono arrivate un'ambulanza e un'automedica inviate dalla centrale operativa dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza. I soccorritori si sono subito accorti che il ragazzo, un 33enne, era gravemente ferito a causa di un fendente che l'aveva colpito alla schiena. Un'ambulanza ha trasportato l'uomo in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano, dove al momento si trova ricoverato. Le sue condizioni sono gravi e sarebbe in pericolo di vita.

Il 33enne è il ferito più grave della notte di Capodanno durante la quale anche in Brianza il 118 ha dovuto effettuare numerosi interventi. A finire in ospedale sono state anche diverse persone soccorse in seguito a intossicazioni etiliche. L'ultimo intervento di emergenza per una donna che aveva esagerato con l'alcol è stato effettuato dopo le 8 di mattina dell'1 gennaio.