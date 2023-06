Lite tra amici finisce con un accoltellato: 18enne arrestato per tentato omicidio

Un ragazzo di 18 anni è stato gravemente accoltellato nella notte tra venerdì e sabato, a Cassano D'Adda (Milano). Il giovane è stato colpito da un suo amico, dopo una lite per futili motivi.

L'aggressione è avvenuto in strada, in via Milano. Lì, attorno alle 3.30, sono intervenuti due equipaggi dell'Agenzia regionale emergenza urgenza in codice rosso. Secondo quanto riferito dalla centrale operativa, il ragazzo ha riportato due ferite d'arma da taglio allo zigomo e all'addome. È stato trasportato all'ospedale Sna Raffaele dov'è stato sottoposto a un intervento chirurgico. E non è in pericolo di vita.

Le immediate indagini dei carabinieri della Tenenza di Cassano d’Adda hanno permesso di fermare e arrestare per tentato omicidio un 18enne italiano. Il ragazzo, con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, ha accoltellato l'amico, anche lui italiano, mentre era in uno stato di alterazione psicofisica per l'abuso di sostanze alcoliche.

L'arrestato aveva ancora addosso il coltello a serramanico di 22 centimetri di lunghezza (di cui 12 di lama). Fondamentali per le indagini le testimonianza di diverse persone che hanno assistito alla lite e all'accoltellamento. Il 18enne è stato rinchiuso nel carcere di San Vittore, a Milano.