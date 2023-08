"C'è un uomo che vuole buttarsi", 24enne tenta di trascinare la polizia sui binari: follia in stazione

La chiamata alla centrale operativa della questura di Monza sembrava una richiesta di aiuto per un uomo che, fuori controllo, stava camminando tra i binari della stazione, facendo intendere di avere pericolose intenzioni. Intorno alle 21.15 in via Arosio sono intervenuti gli agenti della questura di Monza insieme ai soccorsi del 118 e a una pattuglia dei carabinieri.

Mentre in città si stava concludendo il corteo organizzato dal centro sociale Foa Boccaccio in seguito allo sgombero eseguito nella mattinata di martedì 1 agosto, con circa 300 partecipanti di cui la metà diretta in stazione per riprendere un treno che li aveva condotti da fuori provincia fin nel capoluogo brianzolo, nello scalo ferroviario è stata interrotta la circolazione dei convogli per ragioni di sicurezza mentre la polizia cercava di riportare l'uomo alla calma. I poliziotti hanno trovato un 24enne egiziano, in apparente stato confusionale, che si muoveva sui binari. Invitato dagli agenti a salire sulla massicciata, il 24enne ha iniziato a dimenarsi, tentando di colpire gli agenti con calci e pugni e provando a spingerli per farli cadere dalla banchina sui binari del treno.

E' stato poi raggiunto e fermato. Anche durante il tragitto verso la questura il 24enne non si sarebbe placato, distruggendo la volante con violenti calci ai vetri. E lo stesso atteggiamento sarebbe stato mantenuto anche presso gli uffici di via Montevecchia, come si legge in una nota diffusa dalla questura.

Per il 24enne, cittadino richiedente asilo, è scattato l'arresto per resistenza a pubblico ufficiale e il giovane è stato denunciato per il reato di interruzione di pubblico servizio. In seguito agli accertamenti effettuati dalla polizia a carico del 24enne è emerso un altro reato. Il giorno prima, lunedì 31 luglio, era stato fermato intorno alle 20 su segnalazione della Sala Operativa da un equipaggio dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico-Squadra Volante: indossava una mascherina legata al collo e aveva addosso una tessera sanitaria e una tessera ATM intestate a persone che lo stesso dichiarava di non conoscere insieme a un telefono cellulare con utenza spagnola. Per il 24enne è scttata anche una denuncia per ricettazione.