Si arrampica su un albero e cade, ragazzo finisce al San Gerardo in codice rosso

Un ragazzo di 29 anni, nella nottata di sabato 19 marzo, è finito in ospedale dopo essere stato soccorso in seguito a una caduta da un albero, in piazza. E' accaduto a Vaprio d'Adda, comune milanese alle porte della Brianza.

I soccorsi in piazza

La chiamata ai soccorsi è scattata pochi minuti prima della una e trenta e a chiedere l'intervento di un'ambulanza sarebbero stati alcuni giovani presenti sul posto. La centrale operativa dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza ha inviato in piazza della Chiesa un'ambulanza e un'automedica preallertate in codice rosso. A Vaprio sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Pioltello. Il ragazzo è stato soccorso dal personale del 118 dopo aver riportato diversi traumi e trasferito in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza.

Il 29enne sembra si sia arrampicato sull'albero, forse per gioco, e sarebbe caduto, precipitando per qualche metro.