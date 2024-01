Si sporge durante Monza-Sassuolo e precipita per tre metri: tifoso in ospedale

Quattro minuti di interruzione durante la partita Monza-Sassuolo, valida per il campionato di serie A, domenica pomeriggio all'U-Power di Monza. E soccorsi tra gli spalti.

Un ragazzo di 25 anni, tifoso del Sassuolo, è stato trasferito da un'ambulanza in codice giallo all'ospedale San Gerardo di Monza dopo aver battuto la testa, cadendo da una balaustra. Il 25enne, che era allo stadio insieme ad alcuni familiari nel settore ospiti, si sarebbe sporto, cadendo dagli spalti. Un volo di circa tre metri che ha fatto subito mobilitare la macchina dei soccorsi, con l'intervento del personale sanitario e il trasferimento in ospedale.

Il giovane, secondo quanto ricostruito, era cosciente ma è stato trasferito in via precazionale in pronto soccorso proprio perchè in seguito alla caduta ha battuto la testa. Il match, intorno al sessantesimo, è stato interrotto per 4 minuti per permettere ai soccorritori di raggiungere la zona dell'incidente.. La partita è poi ripresa e l'incontro è terminato 1-0 per i biancorossi, padroni di casa.