Ragazzo disabile trovato senza vita in casa: disposta l'autopsia

E' stata disposta l'autopsia sul corpo del ragazzo trovato senza vita nella giornata di martedì 15 novembre all'interno di un'abitazione di Carnate. Sul corpo, apparentemente, nessun segno di violenza. L'allarme che ha portato in quell'appartamento di via Brianza i carabinieri e i soccorsi del 118 è partito da Torino, dal padre del ragazzino di 16 anni che, secondo quanto emerso, da qualche giorno non riusciva ad avere notizie del figlio né dall'ex compagna. La donna infatti era partita per un viaggio insieme al nuovo fidanzato, affidando il ragazzino alle cure della badante.

Quando i militari dell'Arma sono entrati nell'appartamento però hanno trovato l'adolescente senza vita nel suo letto. Il medico legale non ha rilevato segni di violenza sul corpo e la procura ha disposto l'autopsia per far luce sulle cause del decesso. Indagini in corso.