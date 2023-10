Il ragazzo con un coltellino sulla panchina e 4 alias: "Sono minorenne"

Ha visto la polizia e si è alzato dalla panchina, facendo cadere qualcosa. Era un coltellino che i poliziotti impegnati lunedì pomeriggio in un controllo del territorio in città, a Monza, hanno recuperato.

E' successo in via Arosio, vicino alla stazione, e gli agenti hanno subito fermato il giovane che aveva iniziato a incamminarsi nella direzione opposta a quella percorsa dalla pattuglia. Il ragazzo è stato fermato e sotto la panchina è stato trovato anche un coltello multiuso che aveva appena abbandonato. Agitato e insofferente al controllo, nella tasca dei suoi pantaloni i poliziotti hanno trovato altra droga: un involucro di plastica con hashish per un totale di 3 grammi.

Il ragazzo al momento del controllo risultava sprovvisto di documento d’identità, dichiarava di avere 17 anni e riferiva, inoltre, delle generalità che, a seguito di fotosegnalamento e riscontri in banca dati AFIS, risultavano diverse da quelle dichiarate in altre circostanze di precedenti controlli.

Dagli accertamenti i poliziotti hanno scoperto come già nel mese di febbraio 2023 a seguito di un controllo si era dichiarato minore ed affidato ad una comunità in Emilia Romagna, da cui si allontanava pochi giorni dopo facendo perder le proprie tracce. E ancora, nel corso di una precedente identificazione nel novembre 2022, presso un altro ufficio di polizia, aveva presentato dei documenti da cui era risultato essere un 18enne di origini egiziane, già fotosegnalato a Lampedusa nell’ottobre del 2022 per “ingresso irregolare nell’Unione Europea” e successivamente a febbraio 2023, era stato fermato e fotosegnalato in altra città italiana con altre generalità dichiarandosi minorenne.

Il giovane, maggiorenne, è stato segnalato amministrativamente per possesso di sostanza stupefacente e il qestore di Monza e della Brianza ha attivato l’Ufficio Immigrazione al fine di adottare il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale.