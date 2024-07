Rissa fuori da una discoteca, 21enne accoltellato la sera della sua festa di compleanno

La festa di compleanno in discoteca, con gli amici. Poi la rissa nel parcheggio con le botte e le coltellate. Almeno due fendenti, all'addome.

E' finita così, nel sangue, la serata di festeggiamenti di un 21enne brianzolo. Il giovane, residente a Lazzate, è rimasto ferito in un'aggressione avvenuta nella nottata di domenica 30 giunto, a Cermenate (qui la vicenda).

Intorno alle 4 di notte ha ricevuto almeno due fendenti all'addome che hanno fatto temere per la sua vita. Era il giorno del suo compleanno e dopo aver festeggiato nella discoteca di Cermenate Jet Lag, si era spostato al parcheggio con alcuni amici. Qui la rissa per futili motivi ancora da appurare. Un ragazzo avrebbe tirato fuori il coltello scagliandosi contro di lui e puntando all'addome.

Circa 15 presenti nel parcheggino al momento del fatto. L'amico (anche lui di Lazzate) che ha tentato di proteggerlo ha riportato ferite da difesa sull'avambraccio. Entrambi erano stati trasferiti all'ospedale Sant'Anna. Il 21enne è stato operato e ora non sarebbe più in pericolo di vita ed è ricoverato nel reparto di chirurgia. Ricercato per tentato omicidio l'autore del gesto che sarebbe scappato su un'auto insieme a un complice. Intanto le indagini proseguono e i carabinieri, come riferisce Quicomo.it, sono sulle sue tracce.