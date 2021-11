Ragazzo di 26 anni precipita e muore durante escursione in Grignetta

Un ragazzo di 25 anni residente alle porte di Milano ha perso la vita in un tragico incidente in montagna. Il dramma durante un'arrampicata alla Grignetta, nel Lecchese. Sul posto 118 e soccorso alpino,

D.G.P., queste le iniziali del giovane alpinista, verso le 11.30 di sabato 6 novembre, è caduto per alcune decine di metri sul Caminetto Pagani, lungo la Direttissima che porta in vetta alla Grignetta. Accorsi sul posto i soccorritori hanno subito constatato le gravi condizioni in cui versava a causa di traumi al cranio e al braccio.

Il 25enne è stato trasportato d'urgenza in elicottero all'ospedale Manzoni di Lecco. Ma purtroppo non ce l'ha fatta: nonostante i tentativi di salvarlo è spirato poco dopo l'arrivo nel nosocomio.