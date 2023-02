Il ragazzo di 20 anni che ha preso 6mila euro di multe a Brugherio (in un giorno)

Una vera e propria "batosta" in termini economici per il ragazzo di 20 anni fermato ieri 17 febbraio dalla polizia locale in via Volturno a Brugherio. Erano circa le 17.45 quando il giovane ha accostato la macchina per un controllo. L'auto che guidava, una Peugeot, aveva parecchie cose non a norma e gli agenti della polizia locale hanno avuto il loro bel da fare.

La patente mai conseguita

In primis il veicolo era senza assicurazione e anche privo della carta di circolazione. Il ragazzo alla guida inoltre risultava senza patente ma non perché ritirata o dimenticata ma proprio perché non l'ha mai conseguita! A questo punto, basandosi sul codice della strada, i vigili hanno fatto i vari verbali e l'ammontare delle sanzioni amministrative è arrivato a circa 6mila euro. Inevitabili anche il fermo e il sequestro amministrativo della macchina.