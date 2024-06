"Avete droga?" poi pesta a sangue (con una mazza da baseball) un ragazzo al bar: arrestato

Era a terra, in un lago di sangue, con ferite alla schiena. Vittima della furia di uno sconosciuto nella nottata di domenica 9 giugno è stato un ragazzo che era ai tavolini di un bar del centro seduto insieme ad alcuni amici, a bere una birra. In pochi istanti è diventato bersaglio di un giovane che non avrebbe mai visto prima che si sarebbe avvicinato al gruppo chiedendo se avessero della droga da cedergli e poi è tornato "armato": prima con una bottiglia di vetro raccolta da terra e rotta e poi con una mazza da baseball di ferro.

Tutto è successo in pochi minuti, intorno alle tre della nottata del 9 giugno: alla centrale operativa della quetsura di Monza è giunta una chiamata con una richiesta di soccorso che ha fatto accorrere i soccorsi del 118 e le volanti della polizia di Stato.

La follia a colpi di bottiglia e mazza da baseball in centro

Il ragazzo era a terra, nei pressi di un bar, ricoperto di sangue. A ridurlo così, secondo quanto ricostruito, un giovane che cercava della droga. A una prima risposta negativa da parte del gruppo si è allontanato ma poi è tornato. E ha chiesto ancora sostanza stupefacente: una droga diversa questa volta. Ma la risposta non è cambiata: i giovani non avevano dosi da cedergli. Ed è scattata la follia violenta. Lo sconosciuto prima ha impugnato una bottiglia raccolta da terra e ha aggredito la vittima, puntandogli l'arma all'altezza del viso e poi colpendolo alla schiena.

In seguito si è allontanato, per tornare poco dopo con una mazza da baseball di ferro. E giù ancora colpi, all'indirizzo del giovane.

Sono bastati pochi istanti e una descrizione agli agenti per risalire all'identità dello sconosciuto e bussare alla sua porta. Il campanello di casa e il corrimano della scala erano ancora sporchi del sangue con cui si era macchiato durante l'aggressione che aveva anche sui vestiti e sulle mani. Si tratta di un 26enne srilankese arrestato con l'accusa di lesioni aggravate.