Il ragazzo che gira nel centro commerciale con una pistola (carica) nelle mutande

Era a passeggio in un centro commerciale della Brianza quando si è trovato di fronte i carabinieri. I militari dell'Arma della stazione di Cremella, nel Lecchese, lo hanno rintracciato per dare esecuzione a una ordinanza del gip del Tribunale di Lecco su richiesta della Procura di Lecco per tentata rapina, lesioni personali e tentato furto con strappo in concorso. Il giovane, 24 anni, residente a Vimercate, risulta indagato per una violenta rapina commessa ai danni di un ragazzino di 17 anni alla stazione ferroviaria di Cassago Brianza lo scorso 27 marzo.

Ma il 24enne è finito nuovamente nei guai. Quando i carabinieri lo hanno fermato all'interno del centro commerciale Il Globo di Busnago, aveva con sé anche una pistola. Una Beretta calibro 7.65 con matricola abrasa, comprensiva di caricatore inserito con cinque proiettili, nascosta nei boxer che indossava. Il 24enne così è stato arrestato anche in flagranza di reato per porto abusivo d'arma da fuoco.

La violenta rapina in stazione

Il 24enne, oltre al possesso della pistola, è stato arrestato per una rapina commessa a marzo. Le indagini condotte dai carabinieri della stazione di Cremella hanno consentito di ricostruire i fatti avvenuti alla stazione ferroviaria di Cassago dove l'arrestato, dopo avere puntato una pistola alla tempia di un 17enne, aveva tentato di farsi consegnare soldi e un telefono cellulare, colpendolo successivamente con il calcio della pistola. La vittima era riuscita a fuggire via nonostante l'intervento di un complice ancora non identificato che lo aveva colpito alla gamba con un tubo metallico.