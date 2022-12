Il ragazzo che guida senza patente, con la macchina intestata "all'uomo delle 100 auto"

Niente patente, niente assicurazione. E un'auto decisamente sospetta. Un ragazzo di 21 anni, un giovane italiano già noto alle forze dell'ordine per reati contro la persona, è finito nei guai mercoledì a Bresso, nel Milanese, dopo essere stato trovato in giro per il paese alla guida di una macchina nonostante non abbia mai preso la patente.

A fermarlo sono stati gli agenti della polizia locale, che hanno incrociato la vettura in via XX settembre e hanno subito verificato che si trattava di un veicolo radiato. A quel punto i vigili hanno intimato l'alt al giovane, che per tutta risposta ha premuto il piede sull'acceleratore e ha cercato di scappare in direzione Milano.

Bloccato dopo un breve inseguimento, il guidatore è stato identificato e multato. Per lui sono scattate sanzioni per un totale di 7mila euro per guida senza patente, perché l'auto era senza assicurazione e per altre irregolarità. Dai successivi accertamenti gli agenti hanno scoperto che la macchina - che è stata radiata - è intestata a un uomo che risulta proprietario di un centinaio di veicoli. Le indagini proseguono adesso proprio sul prestanome.