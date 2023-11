Soccorsi in un motel in Brianza, 33enne si sente male: ragazzo gravissimo

Ambulanze e carabinieri di notte nel motel in Brianza. Poco prima delle due della nottata di domenica 25 novembre da una struttura dell'area del Vimercatese è partita una chiamata di emergenza con una richiesta di aiuto. Subito si sono precipitate due ambulanze e due automediche della Croce Rossa di Villasanta e dei volontari di Vimercate allertate in codice rosso giunte sul posto insieme a una pattuglia dei carabinieri della compagnia di Vimercate.

All'interno di una stanza c'era una coppia di giovani. A sentirsi male è stato il ragazzo, trent'anni circa. L'uomo, secondo quanto al momento emerso, avrebbe accusato un malore improvviso e al momento dell'intervento dei soccorsi era privo di sensi. Trasferito in codice rosso al pronto soccorso, ora è ricoverato - in gravi condizioni - in un ospedale brianzolo. Sono in corso accertamenti sull'accaduto.