Ragazzo di 18 anni spinto dal ponte e fatto cadere nel Lambro, soccorsi in centro

L'episodio martedì sera in via Bergamo

Soccorsi in via Bergamo martedì sera a Monza. Un'ambulanza e un'automedica del 118 insieme ai vigili del fuoco e ai carabinieri sono intervenuti in centro intorno alle 23: a far scattare la richiesta di soccorso è stata la caduta di un ragazzo dal ponte di via Bergamo, nel Lambro.

L'episodio è avvenuto a ridosso del ponte della via della movida monzese, dove il giovane - 18 anni - pare fosse seduto in compagnia di alcuni amici. Il ragazzo era seduto sul parapetto all'intersezione con via Aliprandi e via Visconti quando all'improvviso sarebbe stato spinto da alcune persone che poi si sarebbero date alla fuga. Un episodio i cui contorni restano ancora da chiarire e che fortunatamente si è risolto senza gravi conseguenze.

Il 18enne, residente a Lissone, è caduto nel Lambro ma l'impatto al suolo non è avvenuto di testa ed è stato soccorso dal personale del comando dei vigili del fuoco di Monza. Sul posto anche i carabinieri che hanno ascoltato la giovane vittima che non ha avuto bisogno di far ricorso al ricovero in ospedale.