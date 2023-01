Spinto sotto un treno a 14 anni per una felpa in Brianza, nei guai due ragazzini

Spinto sotto un treno per una felpa a 14 anni. Per quanto acacaduto nel pomeriggio di mercoledì 25 gennaio, a Seregno, in Brianza, ora la polizia ha individuato i due presunti responsabili. Sono minorenni anche loro.

I ragazzi, giovanissimi, sono stati rintracciati e individuati: portati in questura sono stati sentiti dal pubblico ministero presso la procura del Tribunale dei minori e ora la loro posizione è al vaglio degli inquirenti. Mercoledì pomeriggio in seguito all'accaduto, mentre il 14enne veniva soccorso per un trauma cranico tra i binari, dal personale del 118 e il traffico ferroviario era stato bloccato, si era attivata subito anche la squadra mobile della questura di Monza insieme alla polizia ferroviaria. Secondo quanto emerso fino ad ora, il 14enne sarebbe stato spinto da alcuni ragazzi che non conosceva e che volevano rubargli una felpa. Il 14enne era al binario 2 in attesa di prendere il treno in direzione Lentate sul Seveso insieme a un amico quando sarebbe stato avvicinato dal gruppo di coetanei.

L'incidente, che fortunatamente non è finito in tragedia grazie alla bassa velocità con il quale il treno stava transitando nel tratto, è avvenuto intorno alle 14.30. Sul posto sono subito intervenuti carabinieri, polizia ferroviaria e i soccorritori del 118. Il ragazzino era a terra all'altezza del secondo binario, cosciente, con un serio trauma cranico. Il giovane è stato trasferito in codice giallo all'ospedale San Gerardo di Monza.