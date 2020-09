Rissa in strada, giovane accoltellato alla schiena in pieno giorno: 5 denunce

Una violenta lite in strada culminata nel sangue, con un giovane accoltellato in pieno giorno. Cinque persone sono state denunciate per rissa aggravata in seguito all'aggressione avvenuta nel pomeriggio di venerdì 11 settembre a Bernareggio, in via Marco Polo.

Un ragazzo di 27 anni, C.G., cittadina italiano, è stato colpito alla schiena da una coltellata al culmine di una violenta lite. Il 27enne è stato accompagnato in elisoccorso all'ospedale Niguarda di Milano in codice rosso: al momento dell'intervento dei sanitari risulta fosse cosciente e il fendente lo avrebbe raggiunto alla schiena, all'altezza della vertebra lombare.

Sul posto, insieme al personale del 118, anche i carabinieri della compagnia di Vimercate che hanno avviato le indagini che in poche ore hanno portato alla denuncia di cinque persone, deferite in stato di libertà per rissa aggravata. I militari hanno sequestrato anche un coltello da cucina, l'arma utilizzata per l'aggressione. Le indagini per far luce sull'accaduto e sul movente alla base della violenta aggressione sono ancora in corso.