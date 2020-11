Monza, ragazzo ferito in strada: soccorso 25enne in via Amati

Un ragazzo di 25 anni è stato soccorso da un'ambulanza nella tarda serata di martedì 3 novembre a Monza, in via Amati, dopo essere stato ferito a colpi di arma bianca in strada probabilmente al culmine di una lite. La chiamata di emergenza alla Centrale Operativa dell'Azienda Regionale Emeregnza e Urgenza è scattata pochi minuti prima delle 23.30 e sul posto insieme a due ambulanze e un'automedica sono intervenuti anche i carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Monza.

A terra, ferito, è stato trovato un giovane marocchino in stato di forte ubriachezza. Il ragazzo è stato medicato dai sanitari e trasferito in codice giallo all'ospedale Niguarda di Milano e non risulta versare in pericolo di vita.

Secondo la prima ricostruzione - la vittima vista l'ebbrezza alcolica non era in grado di rispondere alle domande dei militari - il ferimento a colpi di arma bianca, probabilmente un coltello, sarebbe avvenuto al termine di una lite con un altro soggetto al momento rimasto ignoto. Sull'episodio ora indagano i carabinieri.