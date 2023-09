A 15 anni guidava un'auto sfrecciando per le strade della Brianza: ora è in carcere

Era stato sorpreso al volante di una Fiat Punto, a 15 anni, insieme a un amico. Senza avere la patente, nel 2020, era salito a bordo del veicolo con cui sfrecciava per le strade della Brianza, al confine con Veduggio con Colzano. E durante quella notte si era imbattuto in una pattuglia dei carabinieri, impegnata in un controllo stradale.

Preoccupati per l'elevata velocità con cui procedeva il mezzo, i militari hanno intimato l'alt alla Punto ma i giovani non si sono fermati e hanno proseguito la fuga con una serie di manovre azzardate fino a fermarsi in una strada chiusa e abbandonare il veicolo, per fuggire a piedi. Dopo quella serata di follia però erano stati rintracciati e il 15enne ha dovuto rispondere - tra l'altro - anche del reato di resistenza a pubblico ufficiale che gli è costato una condanna.

E in seguito a quell'episodio era stato sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e all'obbligo di dimora nel comune di Triuggio. Ma le prescrizioni della giustizia non erano bastate: più volte il ragazzino infatti, come accertato e segnalato dalle attività di controllo dei carabinieri, aveva violato le misure. E così è scattato l'aggravamento.

I carabinieri della stazione di Besana Brianza nei giorni scorsi hanno dato esecuzione a una ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del ragazzo, classe 2005. Nel passato del ragazzino figurano altre condanne per resistenza a pubblico ufficiale, falsa attestazione di generalità. E anche in queste occasioni risulta aver violato le misure imposte. Al termine della condanna, che risale a quando era minorenne, manca un mese da scontare. E lo trascorrerà in carcere.