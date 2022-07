Ragazzino quasi privo di sensi soccorso su una panchina: 17enne al San Gerardo

In pieno giorno, disteso su una panchina, quasi privo di sensi. Sono stati i passanti i primi ad accorgersi della presenza di un ragazzo di 17 anni che appariva in stato confusionale a Besana Brianza. E nel primo pomeriggio di sabato hanno allertato i soccorsi.

In via Alcide De Gasperi è giunta una ambulanza del 118 che ha trovato il 17enne in condizoni di salute non buone: faceva fatica a rispondere agli stimoli e a esprimersi e non aveva indosso scarpe e nemmeno documenti al seguito. Ed è stato trovato senza cellulare.

I soccorsi

Il ragazzo è stato accompagnato all'ospedale San Gerardo di Monza per accertamenti e sul posto, insieme ai sanitari, sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Besana Brianza che hanno avviato gli accertamenti per fare chiarezza su quanto avvenuto e capire come il minorenne si sia ritorvato in quelle condizioni. Non si esclude un malore oppure una caduta a terra o ancora una aggressione.