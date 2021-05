Raimondo Todaro fa ballare una giovane paziente del Comitato Maria Letizia Verga

Ha fatto ballare donne bellissime e famose, ma quel ballo al Centro trapianti del Comitato Maria Letizia Verga di Monza certamente non lo dimenticherà. Lei, dolcissima, in pigiama colorato e con le ciabatte rosse, con il volto segnato dall’emozione e gli occhi commossi, incredula di fronte a quell’ospite.

Un ballo ripreso e diffuso sui social

Un'immensa gioia quella vissuta giovedì 6 maggio al Centro trapianti del Comitato Maria Letizia Verga di Monza. A far visita a Chiara, una giovane paziente presso il Centro monzese, il ballerino Raimondo Todaro, uno degli insegnanti più famosi e amati della trasmissione televisiva “Ballando con le stelle”. Completamente bardato è entrato in stanza: lei, una ragazzina in cura presso il prestigioso istituto monzese che da oltre quarant’anni segue i bambini e i ragazzi malati di tumore, era felicissima. Una bella sorpresa per la giovane paziente con la passione per il ballo. Come testimonia il video postato sulla pagina Facebook del Comitato Maria Letizia Verga (sotto un fermo immagine) che ha ripreso e diffuso sui social quel momento.

La giovane non dimenticherà quei passi

Todaro ha subito messo a suo agio la ragazza: lei, inizialmente imbarazzata, si è rilassata quando hanno iniziato a ballare. A quel punto è stato tutto naturale. Raimondo Todaro l’ha accompagnata, passo passo, delicatamente senza allontanarsi troppo dalle macchine alle quali la giovane è attaccata. Un momento immortalato dal video diffuso sulla pagina social del Comitato che la giovane certamente non dimenticherà.

Vip vicini al Comitato Maria Letizia Verga

Da sempre i vip sono molto sensibili alle richieste che giungono dai volontari del Comitato Maria Letizia Verga: molti i personaggi del mondo dello spettacolo, dello sport e della musica che fanno visita ai bambini e i ragazzi che stanno attraversando il dramma della malattia. Incontri che portano sorrisi, serenità e fanno dimenticare per qualche il tunnel di dolore che stanno attraversando.