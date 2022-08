Minacciano la cassiera con pistola e coltello: rapina al supermercato brianzolo

Attimi di grande paura al supermercato: i due rapinatori fanno razzia negli scaffali e poi, giunti alla cassa, armati di coltello e di pistola, minacciano la cassiera e si fanno consegnare i soldi presenti nel registratore di cassa (circa 500 euro), per poi fuggire.

La rapina è avvenuta nella tarda mattinata di lunedì 15 agosto al Carrefour Express di Seveso. Secondo la ricostruzione fornita dai carabinieri i due malviventi, con volto travisato e indossando un paio di guanti, avrebbero rapinato il supermercato brianzolo. Dopo aver prelevato alcuni prodotti dagli scaffali avrebbero raggiunto le casse e sotto la minaccia delle armi si sarebbero fatti consegnare dalla cassiera, una donna di 35 anni, i soldi contenuti nel registratore che ammontavano a circa 500 euro. Secondo quanto riferiscono gli inquirenti i due malviventi avrebbero intimato alla cassiera di fare in fretta dicendole "Apri il cassetto, non ti preoccupare che non ti succede nulla. E non piangere”. Preso il bottino sono fuggiti facendo perdere le loro tracce.

Sono stati immediatamente allertati i soccorsi. Sul posto i carabinieri della compagnia di Seregno, che hanno avviato subito le indagini. Grazie alle testimonianze raccolte sul posto, alle immagini delle telecamere di videosorveglianza e alle indicazioni fornite da un passante che ha indicato la direzione di fuga dei due malviventi i militari hanno iniziato immediatamente le ricerche.

I carabinieri sono riusciti a rintracciare uno dei presunti rapinatori che, nel frattempo, non aveva armi e refurtiva. Si tratta di un uomo di 40 anni di Desio, con alle spalle svariati precedenti tra cui anche rapine. L'uomo al termine degli accertamenti è stato denunciato all’autorità giudiziaria di Monza (immediatamente informata dell’accaduto) per l’ipotesi di rapina.