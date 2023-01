Rapina un uomo in centro: arrestato (dopo un'ora) grazie alle telecamere

Dopo la rapina era fuggito a piedi e si era cambiato il giubbotto ma, grazie alla descrizione della sua vittima e alle immagini delle telecamere, dopo un’ora è stato fermato dagli agenti della questura di Monza.

Il fatto è accaduto nella mattinata di venerdì 6 gennaio in vicolo Mulino. L'aggressione proprio nel centro di Monza. Dalle informazioni fornite dagli inquirenti la vittima mentre stava passeggiando sarebbe stata aggredita alle spalle da un uomo che gli ha rubato il portafoglio che aveva all'interno della tasca posteriore dei pantaloni. Dopo una colluttazione il rapinatore è riuscito a fuggire in direzione porta Lodi con il bottino (nel portafoglio c’erano 80 euro e i documenti).

La vittima ha allertato subito le forze dell'ordine. Sul posto una volante della questura di Monza che ha raccolto la testimonianza dell'uomo e l'identikit del presunto rapinatore. Grazie alle immagini a circuito chiuso delle telecamere gli agenti sono riusciti a risalire al presunto aggressore. Dopo poco la pattuglia ha intercettato l'uomo in via Bergamo. Nel frattempo aveva cambiato il giubbotto. L'uomo - un 40enne di origine marocchina - è stato perquisito e gli agenti gli hanno trovato 80 euro suddivisi nei tagli di banconote descritti dalla vittima.

Il sospettato è stato trasferito in questura per essere sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici. Gli agenti hanno mostrato alla vittima le foto del presunto aggressore, che è stato riconosciuto. Il 40enne è stato sottoposto in stato di fermo e trasferito nel carcere cittadino a diposizione della Procura della Repubblica di Monza.