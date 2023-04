Rapinano con la pistola un centro scommesse e scappano con 2mila euro

Sono entrati all'interno del centro scommesse per derubarlo. Pistola al seguito, due uomini nella giornata di giovedì 20 aprile hanno messo a segno una rapina al centro scommesse di via per Burago a Vimercate.

Con il volto travisato i rapinatori hanno fatto irruzione all'interno dell'esercizio quando ormai non c'erano più clienti e, dietro minaccia, si sono fatti consegnare l'incasso. Dopo il colpo sono fuggiti via con 2mila euro. Indagano i carabinieri della compagnia di Vimercate.